SON DAKİKA | Otoyollarda yeni dönem! Bugün başladı

Son dakika: Otoyollarda hız sınırı bugünden itibaren arttı. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırına ilişkin çalışma yürütüldüğünü duyurmuştu. 81 il valiliğine haziran ayı başında gönderilen yazıda otoyollarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

81 İLE YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine haziran ayı başında otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar İçişleri Bakanlığı’nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi.

BUGÜN BAŞLADI

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz’dan (bugün) itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

HIZ SINIRI DEĞİŞEN OTOYOLLAR

Bu tarihten itibaren:

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

