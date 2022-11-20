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Son dakika: Özel hastanedeki skandal görüntüler sonrası Bakan Koca duyurdu: Hastanenin faaliyeti durduruldu

20.11.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Tokat'ta özel bir hastanedeki skandal görüntülerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Türkiye'nin gündemine oturan, yoğun bakımdaki bir hastaya eziyet eden hemşirelerin görüntüsüyle ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Özel hastanedeki skandal görüntüler sonrası Bakan Koca duyurdu: Hastanenin faaliyeti durduruldu

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

FELÇLİ HASTAYA EZİYET ETTİLER!

Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaşanan sağlık skandalı akıllara durgunluk verdi. Felçli hastaya, biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uygulamıştı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıkmıştı.

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Özel hastanede skandal görüntüler: Ağzını ve boğazını sıktılar Özel hastanede skandal görüntüler: Ağzını ve boğazını sıktılar

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı müfettişleri de sabah saatlerinde hastaneye gelerek incelemelere başlamıştı.

HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Bakan Koca son paylaşımında hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."

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Tokat Fahrettin Koca yoğun bakım Sağlık Bakanı özel hastane

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