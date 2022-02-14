Son dakika... Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması: 1000 liralık geliyorsa 4000 liradır

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AHaber canlı yayınında doğal gaz faturalarındaki artışa ilişkin konuştu. Özhaseki, doğal gazda 1000 liralık bir doğal gaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını ifade etti.

"DOĞAL GAZDA EN UCUZ ÜLKEYİZ"

Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" ifadelerini kullandı.

YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Mehmet Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" dedi.

