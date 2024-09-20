Son dakika | Patlayan cihazlar sonrası Erdoğan'dan ses getirecek mesaj! Yeni yatırımların sinyalini de verdi

Bugün Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni araç alımı törenini gerçekleştiriyoruz. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın envanterindeki araçları yeniliyoruz. Bu araçlarımızın 5001 tanesi Emniyet teşkilatımız kullanacak. 2203 aracımızı Jandarma teşkilatımız kullanacak.

İnsanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada güvenlik vardır. Devletin görevi vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız. En küçük güvenlik tehdidini görmezden gelmiyoruz.