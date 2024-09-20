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  4. Son dakika | Patlayan cihazlar sonrası Erdoğan'dan ses getirecek mesaj! Yeni yatırımların sinyalini de verdi

Son dakika | Patlayan cihazlar sonrası Erdoğan'dan ses getirecek mesaj! Yeni yatırımların sinyalini de verdi

20.09.2024 15:02
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Son dakika haberi: İsrail'in Lübnan'daki son saldırıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. Konuya değinirken "Yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu" diyen Erdoğan, savunma sanayiinde yeni yatırımların sinyalini verdi.

Son dakika | Patlayan cihazlar sonrası Erdoğan'dan ses getirecek mesaj! Yeni yatırımların sinyalini de verdi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7.204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye'de tam bağımsız savunma sanayii vurgusu yaptı, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN HUZURUNDAN EN UFAK TAVİZ VEREMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Bugün Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni araç alımı törenini gerçekleştiriyoruz. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın envanterindeki araçları yeniliyoruz. Bu araçlarımızın 5001 tanesi Emniyet teşkilatımız kullanacak. 2203 aracımızı Jandarma teşkilatımız kullanacak.

  • İnsanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada güvenlik vardır. Devletin görevi vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız. En küçük güvenlik tehdidini görmezden gelmiyoruz.

  • Türkiye asla kendi başına bırakılmayacak bir ülkedir. Attığımız her adım bu bölgeyle ilgili planları olan rahatsız etmektedir. Vadedilmiş topraklar hayalleri kuranlar bizden rahatsız oluyorlar.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI: YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN KIYMETİ ANLAŞILMIŞ OLDU

  • Lübnan'a karşı düzenlenen siber saldırılarla bunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük. Yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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