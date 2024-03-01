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  4. SON DAKİKA | Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Ankara'da "Mahzen-1" operasyonu

SON DAKİKA | Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Ankara'da "Mahzen-1" operasyonu

01.03.2024 08:32
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Son dakika haberi: Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütünün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Ankara'da "Mahzen-1" operasyonu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangi büyüklükte olursa olsun, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

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Operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara son dakika operasyon
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