SON DAKİKA | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sevinç'in acı haberi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi. Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ve 2 ay önce nişanlanan Emre Sevinç'in cenazesi, yarın Bursa'nın Harmancık ilçesinde askeri törenle toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

İHA-DHA