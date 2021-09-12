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Son Dakika: Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber! 1 şehit, 1 yaralı

12.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Pençe-Şimşek bölgesinde üs bölgesine yönelik PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde bir askerin şehit olduğu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Son Dakika: Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber! 1 şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şehitlerimize ALLAHtan rahmet diliyorum. Chp ve onun yol arkadaşlarından birisi olan HDP dolayisla PKK lı terörist yol arkadaşlarına lanet diliyorum. kimki bu yaptığım yoruma karşı yorum yazıyorsa onlarıda lanetliyorum çünkü ATATÜRK ün partisi ayağına onun kurduğu ülkeyi bölmek için ABD pensilvanya ve pkk ile birlesip ülkemi yıkıma uğratmaya suriye ırak mısır afganistan vs. gibi yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar. ALLAH silahlı kuvvetlerimizi ve başkomutanımızı başımızdan eksik etmesin..
Allah rahmet eylesin

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