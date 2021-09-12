Son Dakika: Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber! 1 şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.



