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  4. Son dakika: Pompalı tüfekle okuduğu okulu bastı! Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti: 3 yaralı

Son dakika: Pompalı tüfekle okuduğu okulu bastı! Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti: 3 yaralı

27.04.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, üç kişiyi yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü. Öte yandan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Pompalı tüfekle okuduğu okulu bastı! Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti: 3 yaralı

Son dakika: Şanlıurfa'daki bir okulda okuyan öğrenci pompalı tüfekle dehşet saçtı. Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Kolejinde okuyan bir öğrenci, idare ile yaşadığı tartışmanın ardından pompalı tüfek alarak okulu bastı.

3 KİŞİ YARALANDI

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

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Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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Şanlıurfa pompalı tüfek son dakika

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