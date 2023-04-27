Son dakika: Pompalı tüfekle okuduğu okulu bastı! Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti: 3 yaralı

Son dakika: Şanlıurfa'daki bir okulda okuyan öğrenci pompalı tüfekle dehşet saçtı. Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Kolejinde okuyan bir öğrenci, idare ile yaşadığı tartışmanın ardından pompalı tüfek alarak okulu bastı.

3 KİŞİ YARALANDI

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

