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  4. SON DAKİKA | Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rusya teyit etti

SON DAKİKA | Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rusya teyit etti

27.08.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Wagner’in kurucusu Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Soruşturma Komitesi, özel jetin düşmesi sonucu ölenlerin kimliklerini teyit etti.

SON DAKİKA | Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rusya teyit etti

Son dakika: Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.

GENETİK ANLİZLE DOĞRULANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümünün genetik analizle doğrulandığını açıkladı.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor."


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