SON DAKİKA | Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rusya teyit etti

Son dakika: Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.
Rusya Soruşturma Komitesi, paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümünün genetik analizle doğrulandığını açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor."