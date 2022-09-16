SON DAKİKA | Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında Avrupa Birliği (AB), Rus gübresinin sevkiyatlarına yönelik kısıtlama getirmişti. Putin bu kısıtlamalara, “Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez. Rus gübre üreticileri, Avrupa limanlarında atıl durumda bekleyen yüz binlerce ton gübreyi ihtiyacı bulunan gelişmekte olan ülkelere göndermeye hazır" sözleriyle tepki göstermişti.

"ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TEMİN ETMEYE HAZIRIZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda bulundu.

Putin yaptığını yeni açıklamada “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız” dedi.

ERDOĞAN VE PUTİN BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede tahıl koridoru, Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları, bölgesel konular ve ikili meseleler ele alınacak.



