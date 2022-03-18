SON DAKİKA | Putin "pislik ve hain" dedi, Beyaz Saray'dan yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor...

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok sert bir mesaj geldi. Ukrayna işgaline karşı ülkesinde devam eden savaş karşıtı protestolar için çok sert ifadeler kullanan Putin, protestocular için "pislik ve hain" dedi.

Batı'nın Rusya'yı yıkmaya çalıştığını ifade eden Putin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Herhangi bir halk ve hatta Rus halkı; her zaman gerçek vatanseverleri, pisliklerden ve hainlerden ayırt edebilecek ve onları yanlışlıkla ağzına giren bir sinek gibi tükürecektir. İnanıyorum ki doğal ve gerekli bir toplum temizliği ülkemizi güçlendirir. Batı toplumumuzu bölmeye çalışıyor, askeri kayıplar hakkında spekülasyon yaparak, Rusya'da iç çatışmayı proveke ederek amaçları tek; daha önce söylediğim gibi Rusya'yı yıkmak"

ABD'DEN JET YANIT: SAVAŞ İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Putin'in bu açıklamalarına Beyaz Saray'dan ise yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu açıklamaları savaşın Putin'in istediği gibi gitmediğinin göstergesi olarak yorumladı.

"Bence bu savaşın Başkan Putin'in istediği gibi gitmediğinin açık bir göstergesi. Cesurca bir çok protesto düzenlendi ve Rusya'da bile bir çok kişi savaşa karşı sesini çıkardı. Dolayısıyla muhaliflere baskı yapma, basın özgürlüğüne ve protesto özgürlüğüne baskı yapma çabası aslında son bir kaç yılda gördüğümüz yaklaşımla oldukça tutarlı. Ama bence bu tam olarak bunun bir göstergesi. "

