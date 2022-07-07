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Son Dakika: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı

07.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen, ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklandı. Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmişti. Davada mahkum edilen sanık Yusuf Nazik, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

17 SUÇTAN ULUSAL DÜZEYDE ARAMA KARARI BULUNUYORDU

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti. (AA)

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Reyhanlı Türkiye abd
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