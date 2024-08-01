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  4. SON DAKİKA | Ankara'da Rusya - ABD arasında esir takası! MİT koordinasyonuyla...

SON DAKİKA | Ankara'da Rusya - ABD arasında esir takası! MİT koordinasyonuyla...

01.08.2024 16:16
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Son dakika haberi: Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleştirileceği öğrenildi. MİT, Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Son dakika haberi: Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Üst düzey ABD’li bir yetkili, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı. Esir takasının henüz gerçekleşmediği bildirildi.

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Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

MİT KOORDİNASYONUNDA TAKAS

Esir takasının yerel saatle 19.00’da Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleşeceği bildirildi. Uçakların Ankara’ya hareket ettiği bildirildi.

MİT, Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. (İHA/AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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