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Son Dakika: Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı

31.03.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya yeni bir yaptırım kararı aldı. Buna göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
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