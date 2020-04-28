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  4. Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hafter’in tek taraflı olarak kendisini devlet başkanı ilan etmesiyle ilgili "Rusya bunu onaylamıyor” açıklamasını yaptı.

Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, dün yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürmüştü.

BM himayesinde Libyalı aktörlerce imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etmişti.

Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Rusya

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