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SON DAKİKA: Tansiyon bir anda yükseldi! Kremlin duyurdu: 'Ukrayna Putin'e suikast girişiminde bulundu, yanıt verme hakkımız...'

03.05.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Uzun süredir devam eden Rusya - Ukrayna savaşı dünyada birçok olumsuzluğa neden olurken, Kremlin'den flaş bir açıklama geldi! Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'i hedef aldığını ve suikast girişiminde bulunduğunu belirten Kremlin'in bu açıklamaları sonrası tansiyon yükseldi! İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Kremlin'den Putin'i hedef alan saldırı gerçekleştiği yönünde bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Ukrayna dün gece drone ile yapılan saldırıda Putin'i hedef aldı. 2 drone ile yapılan saldırının önlendiği açıklandı. Kremlin'in 'Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz' ifadesi tansiyonu yükseltti!

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SON DAKİKA: KREMLİN'DEN PUTİN'E SUİKAST İDDİASI!

İddialar sonrasında açıklama yapan Kremlin, 'Ukrayna, Kremlin'e drone ile saldırı girişiminde bulundu! Putin hedef alındı, yanıt verme hakkımı saklı tutuyoruz' dedi...

SALDIRININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilen açıklamada "“İki İHA, Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servislerin radar harp sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucu cihazlar devre dışı bırakıldı" dendi.

Putin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

MOSKOVA'DA İHA UÇURMAK YASAKLANDI

İHA'nın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in saldırı esnasında Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını bildirdi.

Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin çalışmalarının etkilenmemesi için alındığını belirten Sobyanin, şehirde izinsiz İHA kullanımının suç teşkil edeceğinin altını çizdi.

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