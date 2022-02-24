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  4. Son Dakika: Rusya'dan yeni açıklama! Silah bırakan Ukrayna birliklerine saldırılmayacak

Son Dakika: Rusya'dan yeni açıklama! Silah bırakan Ukrayna birliklerine saldırılmayacak

24.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'ya başlatılan askeri operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı. İşte Rusya'nın yeni açıklamasının detayları!

Son Dakika: Rusya'dan yeni açıklama! Silah bırakan Ukrayna birliklerine saldırılmayacak

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Keşif verilerine göre, Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, “Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

AA

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