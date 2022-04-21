Son Dakika: Rusya'dan yeni karar! Dikkat çeken Mark Zuckerberg detayı

Son dakika haberi: Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...
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