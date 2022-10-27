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  4. SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den zehir zemberek açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı!

SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den zehir zemberek açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı!

27.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den zehir zemberek bir açıklama geldi. Avrupa'daki gaz boru hatlarının imha edilmesine sert tepki gösteren Putin, "Kırmızı çizgi aşıldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den zehir zemberek açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı" dedi.

Erdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecek Erdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecek

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Anahtar Kelimeler:
Rusya doğal gaz putin

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