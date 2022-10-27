SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den zehir zemberek açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı!

Son dakika haberine göre, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den zehir zemberek bir açıklama geldi. Avrupa'daki gaz boru hatlarının imha edilmesine sert tepki gösteren Putin, "Kırmızı çizgi aşıldı" ifadelerini kullandı.
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