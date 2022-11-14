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  4. Son dakika: Lavrov hastaneye gitti, iddialar olay yarattı! G-20 Zirvesi için Endonezya'daydı; Rusya'dan açıklama geldi

Son dakika: Lavrov hastaneye gitti, iddialar olay yarattı! G-20 Zirvesi için Endonezya'daydı; Rusya'dan açıklama geldi

14.11.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali kentinde hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Lavrov sağlık durumunun iyi olduğunu ve zirveye hazırlandığını belirtirken Rusya'dan gelen açıklamada Lavrov'un rahatsızlık geçirdiği iddiası yalanlandı.

Son dakika: Lavrov hastaneye gitti, iddialar olay yarattı! G-20 Zirvesi için Endonezya'daydı; Rusya'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Dünyanın gözü Endonezya'nın Bali kentinde yarın başlayacak G20 Zirvesine çevrilmişken Rus bakan Lavrov Bali Adası'nda hastaneye gitti. Lavrov'un kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürüldü.

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LAVROV: İYİYİM, ZİRVEYE HAZIRLANIYORUM

Bali Valisi, Lavrov'un check-up için hastanede olduğunu, ardından hastaneden ayrıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı iddiasını yalanladı.

Tass'ta yer alan habere göre ise Lavrov sağlık durumunun iyi olduğunu, otelde olduğunu ve zirveye hazırlandığını söyledi.

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