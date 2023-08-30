SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 'Lavrov- Fidan görüşmesinde Putin'in tahıl koridoruna alternatif önerisi ele alınacak'

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan yapılan açıklamada, Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un görüşeceği, Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi beklendiği belirtilmişti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde görüşecek" açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek" denilmişti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada "Lavrov-Fidan görüşmesinde Putin'in tahıl koridoruna alternatif önerisi ele alınacak." denildi. Rusya'dan yapılan açıklamada "Plana göre, Katar'ın mali desteğiyle Rusya'dan alınacak 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenerek ihtiyacı olan ülkelere gönderilecek" ifadeleri yer aldı.