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  4. Son dakika: Rusya duyurdu: Karabağ'daki Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı

Son dakika: Rusya duyurdu: Karabağ'daki Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı

22.09.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı antiterör operasyonunda, Ermeni güçlerinin kontrolünde olan bölgeler bir bir temizlenmişti. Ermeni grupların silah bırakma kararının ardından yeni gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

Son dakika: Rusya duyurdu: Karabağ'daki Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı

Son dakika: Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla yaptığı antiterör operasyonu başarıyla sonuçlanmıştı.Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Karabağ'daki kritik operasyonun ardından bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

RUSYA DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ Ermeni güçlerinin Rus barış güçlerinin kontrolü altında silah ve askeri teçhizatını teslim etmeye başladığını bildirdi. Son bilgilere göre Karabağ ayrılıkçıları 6 zırhlı araç ve 800'den fazla ateşli silahı teslim etti.

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AZERBAYCAN BAYRAĞI GÖNDERDE!

Ermeni silahlı gruplardan bir bir temizlenen kritik bölgelerde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

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ALİYEV ZAFERİ İLAN ETMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör operasyonunun ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapmıştı. Aliyev, "Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." şeklinde konuşmuştu. Aliyev, Ermeni güçlerin silah bırakma şartlarını kabul ettiğini ve ardından ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.


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Karabağ Azerbaycan Ermenistan Rusya

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