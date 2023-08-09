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Son dakika | Rusya, KKTC kararını tüm dünyaya duyurdu: En kısa sürede başlayacak! Ses getirecek 'konsolosluk' hamlesi

09.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesi Rusya, Türkiye ile ilişkileri ve bölgedeki süreçleri önemli ölçüde etkileyecek bir karar aldı. Moskova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili atacağı adımı tüm dünyaya duyurdu. Rus basınında yer alan habere göre KKTC'de Rusya konsolosluğu açılacak.

Son dakika | Rusya, KKTC kararını tüm dünyaya duyurdu: En kısa sürede başlayacak! Ses getirecek 'konsolosluk' hamlesi

Son dakika haberi: Rusya, KKTC kararını tüm dünyaya duyurdu. Karar Rus basınında yankı uyandırdı. Buna göre kısa süre içinde başkent Lefkoşa'da Rus konsolosluğu Rus vatandaşlarına hizmet vermeye başlayacak.

KONSOLOSLUK HAMLESİ

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

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BATILI ÜLKELER ÖRNEK VERİLDİ

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

50 BİN RUS KKTC'DE YAŞIYOR

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

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(AA)

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