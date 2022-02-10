HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika... Rusya-Ukrayna-Belarus hattında son durum... S-400'leri aktif ettiler!

Son dakika... Rusya-Ukrayna-Belarus hattında son durum... S-400'leri aktif ettiler!

10.02.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna ile yaşadığı gerilimde Belarus'a çok sayıda askeri kuvvet sevk eden Moskova yönetimi, bölgede yeni bir hamlede bulundu. Belarus ile "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı yapan Rus ordusu, ülkede konuşlu bulunan S-400 hava savunma sistemlerini aktif etti.

Son dakika... Rusya-Ukrayna-Belarus hattında son durum... S-400'leri aktif ettiler!

Son dakika... Rusya ile Belarus arasında Ukrayna sınırına yakın bölgede icra edilen "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatının ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu.

S2

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı." denildi.

S3

HAZIRLIKLAR 1 AYDIR SÜRÜYORDU

Yaklaşık 1 aydır hazırlığı yapılan tatbikat için Rusya, Belarus’a 2 adet S-400 ile Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, 12 Rus Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra ağır ve zırhlı kara araçları sevk etmişti. Belarus ile Rusya’nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. (İHA)

Ukrayna gerilimi: Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyorUkrayna gerilimi: Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazakistan'da protestolar çığ gibi büyümüştü! Putin'den dikkat çeken yorum: "Uluslararası çetelerin..."Kazakistan'da protestolar çığ gibi büyümüştü! Putin'den dikkat çeken yorum: "Uluslararası çetelerin..."
9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çektiAlevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı

'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesaj atıp...

Öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesaj atıp...

İlginizi Çekebilir

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.