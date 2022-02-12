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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı için flaş iddia: Putin'in planı ortaya çıktı Bombardıman 16 Şubat'ta!

12.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanıyor. Dün ABD ve Rusya'dan art arda yapılan açıklamalar sonrası tüm dünya, savaşın her an başlayabileceği endişesine kapıldı. ABD'nin 'işgal her an başlayabilir' açıklamasına Rusya'dan yayınlama gelse de Alman medyası savaş için 16 Şubat'ı yazdı. Haberde Putin'in kararlı olduğu belirtilirken, 4 gün sonra harekatın başlayacağı iddia edildi. İşte Rusya-Ukrayna geriliminde tüm detaylar...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı için flaş iddia: Putin'in planı ortaya çıktı Bombardıman 16 Şubat'ta!

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi savaşa dönüşüyor... Tüm dünya gelişmeleri endişeyle takip ederken, dün yapılan açıklamalar 'savaş kapıda' yorumlarına neden oldu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia etti. Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri için çağrı yaptı. Katıldığı bir röportajda ise ABD Başkanı Joe Biden, "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur" diye konuştu. Biden'ın bu sözleri 'dünya savaşı' endişesini daha da artırdı. Rusya ise tüm iddiaları yalanlasa da harekatın her an başlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan Alman medyası Rusya'nın Ukrayna harekatı için net bir tarih bile verdi. Sayıları 30'u bulan Rus savaş gemileri Kırım'daki Sivastopol limanından bu sabah itibarıyle ayrıldı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ise hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye ediliyor. İşte tüm dünyada endişeyle takip edilen Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri...

2014 yılında Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak ederek gerilimin temellerini oluşturan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon tırmanırken batı ülkelerinin de duruma müdahil olmasıyla birlikte “Üçüncü Dünya Savaşı”nın sesleri yankılanmaya başlandı.

HAREKATIN BAŞLAMA TARİHİ 16 ŞUBAT MI?

Almanya’nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, Rusya’nın Ukrayna’yı 16 Şubat’ta vuracağına dair istihbarat bilgisini kamuoyuna paylaştı.

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CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu haftaya dikkat çektiği kaydedilirken, “Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD’nin gizlice brifing verdiğini ve Rusya’nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya’nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti” ifadesi yer aldı.

PEŞ PEŞE 'ÜLKEYİ TERK EDİN' ÇAĞRILARI

Bölgede gerilim tırmanırken birçok ülkeden de Ukrayna’daki vatandaşlarına uyarı geldi. İngiltere, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgedeki vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmesi yönünde uyarıda bulundu.

Letonya, Norveç ve Hollanda da vatandaşlarının ülkeden çıkması çağrısını yaparken, İsrail de diplomatik temsilcilikte görevli personel ve diplomatların akrabalarının da tahliye edildiğini duyurdu.

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ABD: 48 SAAT İÇİNDE HER ŞEY OLABİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Washington, Putin’in Ukrayna’yı günler içinde işgal edeceğine inanıyor. Çıkabiliyorken Ukrayna’dan çıkın çünkü ABD bir kurtarma operasyonu düzenlemeyecek” dedi. Sullivan, “Şurada açık olmak istiyoruz. Ukrayna’da bulunan herhangi bir ABD’li bir an önce önce ülkeden çıkmalı çünkü gelecek 24 saat ile 48 saat arasında her şey olabilir” dedi.

Avrupa Birliği ise, Ukrayna’daki diplomatik temsilciliğinde yer alan ve zorunlu görevi olmayanların ülkeden ayrılmasına karar verdi. Fakat AB’nin bütün personel ve diplomatları geri çekmemesi dikkat çekti.

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RUSYA'DAN AÇIKLAMA: BATI KUMPAS BAŞLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkeden gelen açıklamalara yanıt vererek "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" dedi.

Moskova açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."

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257 PİON TOPU KONUŞLANDIRILDI

Öte yandan İngiliz medyasında yayınlanan bir videoda Rusya’ya ait 257 Pion topu bulundu… “Sovyetlerin Atom Silahı” olarak da adlandırılan füzelerin Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’u menziline aldığı kaydedildi.

Dört adet nükleer başlıklı 203 milimetrelik füze kapasiteli bu silahın yaratacağı yıkımın ise yüksek olacağı belirtildi.

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ABD'DEN ASKER TAKVİYESİ

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Washington yönetimi de olası bir Rusya işgaline karşı harekete geçtİ Üst düzey ABD’li bir yetkili Reuters’a konuşarak bölgeye takviye asker gönderme kararı alındığını duyurdu.

Washington yönetimi, Polonya’ya birkaç gün içinde 3 bin takviye asker gönderileceğini belirtirken “ihtiyaç olması durumunda” 8500 askerin de Avrupa’ya gönderilebileceğini duyurdu.

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ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise Kiev'deki ABD'li diplomatların tahliyesinin başladığını belirtiyor. Cumartesi gününün ilk saatlerinde Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulması planlanan tahliyede, Kiev'deki tüm Amerikalı çalışanlar şehirden ayrılacak.

AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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