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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

20.03.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'yı işgal girişimin sürdüren ve ağır kayıplar verdiği belirtilen Rusya ile ilgili ortaya atılan son iddia gündem yarattı. Ukrayna saldırıları sırasında ölen ve yaralanan Rus askerlerinin Belarus’un Gomel kentine sevk ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise dikkat çekti.

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Son dakika: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü ve birçoğunun da yaralandığını ileri sürdü.

ÖLEN RUS ASKERLERİ TAŞINIYOR

Belarus’un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi.

Belarus’taki muhalif basında yer alan haberlerde, şu ana kadar 2 bin 500’e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Belarus’tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı "Z" harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti.

Bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko’da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel’de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı.

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Belarus Rusya Ukrayna son dakika haberi
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