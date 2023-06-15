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  4. Son dakika | Sabah saatlerinde operasyon düğmesine basıldı! 11 gün önce güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit etmişti; o terörist yakalandı

Son dakika | Sabah saatlerinde operasyon düğmesine basıldı! 11 gün önce güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit etmişti; o terörist yakalandı

15.06.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mersin'de operasyon düzenlendi, şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı! Operasyona Özel Harekat birimleri de katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Milli Savunma Bakanlığı ise Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

Son dakika | Sabah saatlerinde operasyon düğmesine basıldı! 11 gün önce güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit etmişti; o terörist yakalandı

Son dakika haberi: Terörle mücadelede peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili terörist sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

“11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı.”

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16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı ise Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 16 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi" dendi.

Bakanlık dün de yine Tel Rıfat ve Münbiç'te 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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