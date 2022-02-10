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  4. Son dakika! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

Son dakika! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

10.02.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalanmış, sorgulanmak için İstanbul'a getirilmişti. Sağlık kontrolünden geçirilen Yeşil'in İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Son dakika! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.

KADİR VE ALİ YASAK 29 OCAK'TA YAKALANDI

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Firari şüpheli Seccad Yeşil de dün Bursa'da yakalanmıştı.

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(DHA)

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