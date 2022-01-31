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  4. Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli adliyeye gönderildi

Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli adliyeye gönderildi

31.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.

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Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlının gözaltındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

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Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ece Erken
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