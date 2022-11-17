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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, terör saldırısında yaralananların son durumunu paylaştı

17.11.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, terör saldırısında yaralananların son durumunu paylaştı

Son dakika haberi... İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında yaralananlara ilişkin son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz."

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Fahrettin Koca İstiklal Caddesi

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