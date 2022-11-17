Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, terör saldırısında yaralananların son durumunu paylaştı

Son dakika haberi... İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında yaralananlara ilişkin son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:



"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz."