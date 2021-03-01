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Son Dakika: Sahte valiler, Fatih Terim’i de dolandırmaya çalışmış!

01.03.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Sahte valiler, Fatih Terim’i de dolandırmaya çalışmış!

Son dakika haberine göre kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtarak, bağış adı altında 11 iş adamını dolandıran 2 kişi adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i de telefonla arayarak dolandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kocaeli’de bulunan iş adamlarının, kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandıklarını ve dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayetlerde bulunması sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında, ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen şahısların kimliklerini tespit etti.

11 İŞ ADAMINI DOLANDIRMIŞLAR

Ekipler tarafından Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İş adamlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen Ş.U. ve K.Y. isimli iki şahsın ise, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ’daki 11 iş adamından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi. Şahısların dolandırdığı iş adamlarından aldıkları paraları ise banka hesaplarına gönderttikleri tespit edildi. Şahısların hesaplarına geçirdikleri paralara savcılık talimatı ile bloke koyuldu.

FATİH TERİM'İ DE TELEFONLA ARAMIŞLAR

Şahısların dolandırmaya çalıştığı 5 kişi ise durumu fark ederek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırılmaya çalışanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de olduğu ortaya çıktı. Şahısların telefonla aradıkları Terim’den bağış adı altında para istedikleri ve dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim’in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tespit edilemeyen mağdurların da olduğu tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

11 iş adamını dolandıran sahte valiler, Fatih Terim’i de dolandırmaya çalışmış

(İHA)

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dolandırıcılık Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kocaeli

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