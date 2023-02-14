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  4. SON DAKİKA | Şanlıurfa'da 14 kişiye mezar olan apartmanın proje sorumlusu yakalandı

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da 14 kişiye mezar olan apartmanın proje sorumlusu yakalandı

14.02.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu O.E. İstanbul'da yakalandı.

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da 14 kişiye mezar olan apartmanın proje sorumlusu yakalandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.

O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

AA

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