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  4. SON DAKİKA | Seçim tarihi için 6 Kasım iddiası gündem yaratmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

SON DAKİKA | Seçim tarihi için 6 Kasım iddiası gündem yaratmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

30.05.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlerin 6 Kasım 2022 yılında yapılacağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Sonbaharda erken seçim ihtimali yeniden gündeme gelirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

SON DAKİKA | Seçim tarihi için 6 Kasım iddiası gündem yaratmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

Son dakika: 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin öne çekileceği iddiaları yeniden gündem yaratırken, Ankara kulislerinde seçim tarihi olarak '6 Kasım 2022' tarihi konuşulmaya başlandı.

SON DAKİKA | TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim iddialarıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

GHGF

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Tabanı sıcak tutmak için siyasiler bu söylemleri kullanırlar. Eskiden Meclis'te alalade bir çoğunluk ile seçim kararı alınıyordu. Şimdi ya Cumhurbaşkanı ya da nitelikli çoğunlukla alınabiliyor. Yeni anayasa değişikli ile erken seçim ihtimali sıfıra düştü. Yeni sistemi anlamamaktan kaynaklı bir durum. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyorum."

Ayrıntılar geliyor...

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