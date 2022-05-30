SON DAKİKA | Seçim tarihi için 6 Kasım iddiası gündem yaratmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

Son dakika: 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin öne çekileceği iddiaları yeniden gündem yaratırken, Ankara kulislerinde seçim tarihi olarak '6 Kasım 2022' tarihi konuşulmaya başlandı.

SON DAKİKA | TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim iddialarıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Tabanı sıcak tutmak için siyasiler bu söylemleri kullanırlar. Eskiden Meclis'te alalade bir çoğunluk ile seçim kararı alınıyordu. Şimdi ya Cumhurbaşkanı ya da nitelikli çoğunlukla alınabiliyor. Yeni anayasa değişikli ile erken seçim ihtimali sıfıra düştü. Yeni sistemi anlamamaktan kaynaklı bir durum. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyorum."

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