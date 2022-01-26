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  4. Son dakika: Sedef Kabaş hakkında yeni gelişme! İtiraz reddedildi

Son dakika: Sedef Kabaş hakkında yeni gelişme! İtiraz reddedildi

26.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sözleri sonrası tutuklanmıştı. Yaşanan son gelişmeye göre, Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Son dakika: Sedef Kabaş hakkında yeni gelişme! İtiraz reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna avukatı Uğur Poyraz, 24 Ocak'ta itirazda bulunmuştu. Avukat Poyraz, tutuklama kararının usul ve esas yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına, Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu belirtilerek Kabaş'ın bihakkın veya adli kontrol kararıyla tahliyesini talep etmişti. İtiraz, nöbetçi İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dün değerlendirilerek reddedildi.

USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Mahkemenin ret gerekçesinde, "tutuklama kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığı" belirtildi.

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(DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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