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Son dakika: Seri üretimlerine karar verildi! Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

20.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

Son dakika: Seri üretimlerine karar verildi! Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapılırken dikkat çeken ifadeler yer aldı:

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanmıştır.

25 FARKLI PROJE İLİŞKİN KARARLAR ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır.

SERİ ÜRETİM KARARI

Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir.

TAYFUN, ATMACA, TRLG-230, KARAOK, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin yanı sıra AKYA torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır.

Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü SSİK Toplantısında kararlaştırılmıştır. İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız KIZILELMA’da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA’larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür.

F-16’larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır.

Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye Yüzyılında her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir.

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