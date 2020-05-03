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  4. Son dakika! Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Son dakika! Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 31 ilde seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı.

Son dakika! Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı" denildi.

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