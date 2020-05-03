Son dakika! Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "31 ile y\u00f6nelik giri\u015f\/\u00e7\u0131k\u0131\u015f k\u0131s\u0131tlamas\u0131, yar\u0131n kabine toplant\u0131s\u0131nda yeniden de\u011ferlendirilmek \u00fczere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzat\u0131ld\u0131" denildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDisleksi hastas\u0131 Asl\u0131 Enver: Kusur de\u011fil\u0130stanbul i\u00e7in kritik uyar\u0131!TSH y\u00fcksekli\u011fi nedir, nas\u0131l d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcr?