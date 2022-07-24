Son dakika: Sıcak hava dalgası geliyor! İzmir ve Antalya için kritik uyarı: Kavrulacağız

Son dakika haberi: Sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkisini hissettirirken, gelen haberler endişe yarattı. Özellikle yurdun batı kesimlerinde rüzgarla birlikte sıcaklıklar da artıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıkların 5-6 derece birden yükselmesi bekleniyor. Nem seviyesinin düşeceği belirtilirken İstanbul, İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Peki yurtta bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Temmuz Pazar günü hava durumuyla ilgili son tahminler...
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, sıcaklıkların bugün artacağını belirtti. İstanbul'da 33 derece, İzmir ve Antalya'da 40 derece olacağını belirten Prof. Dr. Şen, nemin düşmeye başladığını söyledi. Şen yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Bugünün (pazar) dünden farkı Marmara Ege Akdeniz bölgelerinde sıcaklıgın ortalamanın üstüne çıkması. Bazı yetlerde 4-5 C üzerinde. Ege ve Akdeniz de nem de düşmeye başladı. Orman yangını açısından risk artıyor. İstanbul 33 İzmir 40 Antalya 40 C ye ulaşıyor."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat’ın kuzeyi ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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