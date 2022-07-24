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  4. Son dakika: Sıcak hava dalgası geliyor! İzmir ve Antalya için kritik uyarı: Kavrulacağız

Son dakika: Sıcak hava dalgası geliyor! İzmir ve Antalya için kritik uyarı: Kavrulacağız

24.07.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sıcak hava etkisini artırıyor. Avrupa'yı adeta esir alan ve hayatı olumsuz anlamda etkileyen sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkili olmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi beklenirken; uzmanlar, sıcak çarpması ve orman yangınlarına karşı uyardı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul, İzmir ve Antalya'da hava sıcaklıkların bugün artmaya başlayacağını duyurdu. İşte 24 Temmuz hava durumuyla ilgili son tahminler...

Son dakika: Sıcak hava dalgası geliyor! İzmir ve Antalya için kritik uyarı: Kavrulacağız

Son dakika haberi: Sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkisini hissettirirken, gelen haberler endişe yarattı. Özellikle yurdun batı kesimlerinde rüzgarla birlikte sıcaklıklar da artıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıkların 5-6 derece birden yükselmesi bekleniyor. Nem seviyesinin düşeceği belirtilirken İstanbul, İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Peki yurtta bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Temmuz Pazar günü hava durumuyla ilgili son tahminler...

SON DAKİKA | HAVA SICAKLIĞI İZMİR VE ANTALYA'DA 40 DERECE, İSTANBUL'DA 33

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, sıcaklıkların bugün artacağını belirtti. İstanbul'da 33 derece, İzmir ve Antalya'da 40 derece olacağını belirten Prof. Dr. Şen, nemin düşmeye başladığını söyledi. Şen yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bugünün (pazar) dünden farkı Marmara Ege Akdeniz bölgelerinde sıcaklıgın ortalamanın üstüne çıkması. Bazı yetlerde 4-5 C üzerinde. Ege ve Akdeniz de nem de düşmeye başladı. Orman yangını açısından risk artıyor. İstanbul 33 İzmir 40 Antalya 40 C ye ulaşıyor."

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24 TEMMUZ PAZAR (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat’ın kuzeyi ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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