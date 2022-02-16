Son dakika: Sıla Şentürk cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı! Talihsiz kızı önce taciz etti sonra öldürdü

Son dakika haberi: Giresun'da gerçekleşen korkunç olay sonucunda 16 yaşındaki Sıla Şentürk hayatını kaybetti. Hüseyin Can Gökçek, nedeni bilinmeyen tartışmada nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını kesti. Kanlar içinde kalan küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakalandı. Giresun Valisi Enver Ünlü'den de açıklama geldi.

SILA ŞENTÜRK KATİLLE İNTERNETTEN TANIŞTI

Giresun’da Hüseyin Can Gökçek’in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı.

İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

GİRESUN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetle ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü'den açıklama geldi. Ünlü yaptığı açıklamada "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığını açıkladı. (İHA-DHA)



