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  4. SON DAKİKA | Sinan Oğan'dan yeni açıklama! 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

SON DAKİKA | Sinan Oğan'dan yeni açıklama! 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

15.05.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'dan seçim sonuçları hakkında yeni bir açıklama geldi. Oğan, "Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Oğan ayrıca, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Oğan'ın dikkat çeken açıklamaları...

SON DAKİKA | Sinan Oğan'dan yeni açıklama! 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

Son dakika haberine göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim sonuçları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Seçim ikinci tura kalmıştı zaten" diyen Oğan, kendilerinin seçim ilk başladığında seçimin ikinci tura kalacağını söylediklerini belirtti. Oy oranıyla ilgili de dikkat çeken bir çıkış yapan Oğan, "Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz" dedi. Oğan, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna da yanıt verdi.

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Oğan, şu ifadeleri kullandı;

"Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki; 'seçim ikinci tura kalacak.' Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Okuduğumuz saha tıpa tıp gerçekleşti. Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz. Birtakım sandıklarda yüzde 2’lik bir erozyonumuz oldu. Son 3 gün Muharrem İnce’den boşalan kitle bize saldırdı. Seçim günü söylenti çıkardılar. Okullara pankartlar astılar 'Sinan Oğan çekildi' diye. Her türlü pis oyunu oynadılar; ama buna rağmen biz hedefimizden geri durmadık. Biz ne demiştik; 'Türk milletçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak' demiştik. Biz 'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak' demiştik. 'Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız."

İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Oğan, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna, "İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak" diye konuştu.

(DHA)

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