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  4. Son dakika: Şişli karıştı! Kalabalık silahlı grubun kavgasına polis müdahalesi... İki polis yaralandı

Son dakika: Şişli karıştı! Kalabalık silahlı grubun kavgasına polis müdahalesi... İki polis yaralandı

15.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'un Şişli ilçesinde kalabalık grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden iki polisle birlikte çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Son dakika: Şişli karıştı! Kalabalık silahlı grubun kavgasına polis müdahalesi... İki polis yaralandı

Son dakika: Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık grup silahlı kavgaya tutuştu. Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. İkisi polis çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. (DHA)

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polis Şişli son dakika yaralı
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