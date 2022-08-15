Son dakika: Şişli karıştı! Kalabalık silahlı grubun kavgasına polis müdahalesi... İki polis yaralandı

Son dakika: Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık grup silahlı kavgaya tutuştu. Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. İkisi polis çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. (DHA)
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