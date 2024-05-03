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Yabancı menşeli şirketlerin Türkiye şubeleri ülke ekonomisine nasıl katkı sağlıyor?

23.02.2024 18:16
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Ülkemiz sadece jeopolitik olarak değil ekonomik olarak da önemli bir güç, büyüklüğü bakımından dünyanın önde gelen ekonomilerinden birisine sahip.

Yabancı menşeli şirketlerin Türkiye şubeleri ülke ekonomisine nasıl katkı sağlıyor?

2023 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisi nominal GSYİH'ye göre dünyanın en büyük 17, Avrupa'nın ise en büyük 7. ekonomisi. Bu nedenle, merkezleri yurt dışında olan birçok yabancı şirket ülkemizde bizzat şirket kurarak veya şube açarak faaliyette bulunuyor. Bu faaliyetler sayesinde sanayiye ve istihdama katkı sağlanarak iki tarafın da birlikte büyüdüğü ve kazandığı bir birliktelik yaşanıyor.

Örnek olarak Unilever bünyesindeki Algida bu birlikteliği büyük çapta sağlayan markalardan biri.

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Türkiye'deki ilk yatırımını 1952 yılında gerçekleştiren Unilever, küresel ölçekte 200’e yakın ülkede, 400’den fazla markayla her gün 3.4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, Hollanda-İngiltere menşeli bir şirket. Ülkemizde Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. olarak tamamına yakını Türk çalışanlarıyla, İstanbul, Çorlu ve Konya’daki bulunan 4 fabrikasıyla faaliyet gösteriyor.

Algida Türkiye ise Türkiye'deki ilk fabrikasını 34 yıl önce Çorlu'da açtı ve 2013'te açtığı Konya fabrikasıyla birlikte 2000'e yakın çalışana ulaştı.

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Ülkenin en büyük dondurma markası olan Algida Türkiye'nin üretimi tamamen yerli. Sadece ürettikleriyle değil, birlikte çalıştığı marka için gereklü ürünleri üreten 200'e yakın tedarikçi ve ham madde sağladığı çiftçilerle de ekonomiye katkı yaratıyor. Şirket, bugün itibariyle 125 binden fazla perakendeci ve 128 yerli distribütor şirket ortağı sayısına ulaştı.

Çorlu Algida fabrikası 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından birisi konumunda.

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Algida Türkiye, her yıl ortalama 19 milyon haneyi ve 60 milyon kişiyi dondurma ile buluşturuyor, bunun yanında yurt dışına ihracatta da bulunuyor. Üretim kapasitesi sayesinde Türkiye'nin 74 milyon dolarlık dondurma ihracatının %80'inden fazlasını Algida Türkiye gerçekleştiriyor.

Şirketin ekonomi dışında diğer alanlarda da ülkeye katkısı bulunuyor.

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Algida Türkiye 34 yıldır sürdürdüğü ekonomik değerin yanı sıra eğitim, kültür, turizm, spor, çevre ve dezavantajlı gruplar için de hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları ile birçok çalışmanın destekçisi konumunda. Dondurma denince akla gelen ilk marka olan Algida, nesilden nesile sevilen ürünleriyle Türkiye için değer yaratmaya devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
algida mutluluk
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