İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu açıkladı! Yeni Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda, partinin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanları belirlendi. Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Dervişoğlu, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye bağlı olarak Başkanlık Divanı'nı açıkladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başkanlık Divanı'nda görev alan, Genel İdare Kurulu'nda görev alan, parti teşkilatlarımızda görev alan İYİ Parti'ye gönül vermiş ve İYİ Parti'nin iktidarı için yollara düşen herkese buradan başarı dileklerimi tekrarlıyorum. Siyasi İşler Başkanımız Sayın Enver Yılmaz, Genel Sekreter Sayın Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanımız Sayın Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanımız Sayın Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanımız Sayın Şükrü Kuleyin, Hukuk Seçim İşleri ve Parlamentoyla İlişkiler Başkanımız Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanımız Sayın Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanımız Sayın Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanımız Sayın Dr. Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanımız Sayın Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanımız Sayın Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özlale, Ar-Ge, Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alparslan Yüce, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Başkanımız Sayın Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanımız Sayın İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanımız Sayın Kadir Ulusoy, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dursun Çolak ve Başdanışmanlarımız Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban'dır. Başarılar diliyorum. 'Çıktığımız yolda Allah zafer nasip etsin' diyorum."

Dervişoğlu, TBMM grup başkan vekilleri ile ilgili soruya, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla birlikte kamuoyuna ilan edeceğiz" dedi. (DHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





