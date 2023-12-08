Son dakika | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mahmud için harekete geçildi! Savcılıktan yakalama kararı talebi

Son dakika haberi: Kuryelerin yaptığı kazalar son olarak 30 Kasım Perşembe günü Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, otomobiliyle motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete çarpmasıyla gündeme gelmişti. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı talep etti.
(DHA)