Son dakika | Son 90 günde sayı 38 oldu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 teröristin örgütten kaçarak teslim olduğunu açıkladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;
"Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.
Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Tek bir hedefimiz var: son teröristi de etkisiz hale getirmek
Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"