Son dakika... Son günlerin tartışılan ismi Lütfü Savaş 'Bizim de konuşacaklarımız var' diyerek canlı yayına bağlandı! Tek tek saydı 'Cezasını çekmeye hazırım'

Son dakika: Hatay'da uzun süredir belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, deprem sonrası en çok gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. CHP'den istifa edeceği konuşulan Savaş, bu iddiayı keskin bir şekilde yalanlamıştı. Savaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü Hatay ziyaretinde de ev sahipliği yaptı. Rönesans Rezidans ile ilgili sözleri tepki çeken Savaş, 'İnsanlar can derdinde eğer bizim bir suçumuz kabahatimiz varsa adalet önünde hesap vermeye hazırım' dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Hatay'da insanların can derdinde olduğunu kendisinin siyasetin figürü haline getirildiğini dile getiren Savaş; adalet önünde hesap vermekten çekinmeyeceğini dile getirdi. İşte Lütfü Savaş'ın açıklamaları...

SON DAKİKA: LÜTFÜ SAVAŞ'TAN NET SÖZLER! 'SUÇUMUZ EKSİĞİMİZ VARSA HESABINI VERİRİZ'

'İnsanlar bu durumdayken hala siyasi ihtiras peşindeler, sorumlu bir makamdayım. 14. yılıma girdim. Suçumuz, kabahatimiz, eksiğimiz varsa hesap veririz. İlk günden beri dezenformasyon var, ilk 8 gün zaten internet yoktu.'

İsmail Küçükkaya: Yıkılan binalarla ilgili hatanız sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?

'YIKILAN BİNALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 1999 ÖNCESİ YAPILDI'

'2013'ten beri hükümet projelerin odalara gitmesini engelledi. Ben bunu savunmak için söylemiyorum. İlçe belediyeleri devreye girdi. Benle ilgili kabahat varsa biz bunun hesabını veririz. Yıkılan binaların çok büyük çoğunluğu 1999 öncesinde yapıldı. Yeni binalarda da ölümler var ama çok az, ikide bir imar affı çıkarırsanız ekstra katlar olursa sonuç böyle oluyor tüm bunların sorgulanması lazım.

Ben tekrar söylüyorum bizim kabahatimiz varsa biz kabahatimizin cezasını çekmeye hazırız. Hükümet, ilçe belediyeleri, imar affı bunları hep birlikte değerlendirmek lazım. Tabi ki millet can derdinde bugünler bir geçsin bizim de konuşacaklarımız var. Biz adalet önünde hesap vermeye hazırız.

SAVAŞ: '10 İLDE HASAR VAR NEDEN SADECE CHP BELEDİYESİ?'

10 tane ilde hasar var her şehirde binalar yıkıldı neden sadece CHP belediyesine suçlama yapılıyor? Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Rönesans Rezidans ile ilgili bana vuruluyor. Benim bu konudaki fikirlerim yargıdan bağımsız sadece iyi adamdır dedim.'



