HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Son günlerin tartışılan ismi Lütfü Savaş 'Bizim de konuşacaklarımız var' diyerek canlı yayına bağlandı! Tek tek saydı 'Cezasını çekmeye hazırım'

Son dakika... Son günlerin tartışılan ismi Lütfü Savaş 'Bizim de konuşacaklarımız var' diyerek canlı yayına bağlandı! Tek tek saydı 'Cezasını çekmeye hazırım'

23.02.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen ve Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Malatya'da ciddi yıkımlara neden olan deprem sonrasında Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Son olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 43 bini aştı. En çok cenazenin olduğu Hatay'da belediye başkanı Lütfü Savaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Son günlerin tartışılan ismi Lütfü Savaş 'Bizim de konuşacaklarımız var' diyerek canlı yayına bağlandı! Tek tek saydı 'Cezasını çekmeye hazırım'

Son dakika: Hatay'da uzun süredir belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, deprem sonrası en çok gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. CHP'den istifa edeceği konuşulan Savaş, bu iddiayı keskin bir şekilde yalanlamıştı. Savaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü Hatay ziyaretinde de ev sahipliği yaptı. Rönesans Rezidans ile ilgili sözleri tepki çeken Savaş, 'İnsanlar can derdinde eğer bizim bir suçumuz kabahatimiz varsa adalet önünde hesap vermeye hazırım' dedi.

AA-20230213-30297278-30297270-ASRIN_FELAKETININ_ETKILEDIGI_HATAYDA_ENKAZ_KALDIRMA_ARAMA_VE_KURTARMA_CALISMALARI_SURUYOR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Hatay'da insanların can derdinde olduğunu kendisinin siyasetin figürü haline getirildiğini dile getiren Savaş; adalet önünde hesap vermekten çekinmeyeceğini dile getirdi. İşte Lütfü Savaş'ın açıklamaları...

SON DAKİKA: LÜTFÜ SAVAŞ'TAN NET SÖZLER! 'SUÇUMUZ EKSİĞİMİZ VARSA HESABINI VERİRİZ'

'İnsanlar bu durumdayken hala siyasi ihtiras peşindeler, sorumlu bir makamdayım. 14. yılıma girdim. Suçumuz, kabahatimiz, eksiğimiz varsa hesap veririz. İlk günden beri dezenformasyon var, ilk 8 gün zaten internet yoktu.'

İsmail Küçükkaya: Yıkılan binalarla ilgili hatanız sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?

'YIKILAN BİNALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 1999 ÖNCESİ YAPILDI'

'2013'ten beri hükümet projelerin odalara gitmesini engelledi. Ben bunu savunmak için söylemiyorum. İlçe belediyeleri devreye girdi. Benle ilgili kabahat varsa biz bunun hesabını veririz. Yıkılan binaların çok büyük çoğunluğu 1999 öncesinde yapıldı. Yeni binalarda da ölümler var ama çok az, ikide bir imar affı çıkarırsanız ekstra katlar olursa sonuç böyle oluyor tüm bunların sorgulanması lazım.

Ben tekrar söylüyorum bizim kabahatimiz varsa biz kabahatimizin cezasını çekmeye hazırız. Hükümet, ilçe belediyeleri, imar affı bunları hep birlikte değerlendirmek lazım. Tabi ki millet can derdinde bugünler bir geçsin bizim de konuşacaklarımız var. Biz adalet önünde hesap vermeye hazırız.

AA-20230213-30297278-30297273-ASRIN_FELAKETININ_ETKILEDIGI_HATAYDA_ENKAZ_KALDIRMA_ARAMA_VE_KURTARMA_CALISMALARI_SURUYOR

SAVAŞ: '10 İLDE HASAR VAR NEDEN SADECE CHP BELEDİYESİ?'

10 tane ilde hasar var her şehirde binalar yıkıldı neden sadece CHP belediyesine suçlama yapılıyor? Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Rönesans Rezidans ile ilgili bana vuruluyor. Benim bu konudaki fikirlerim yargıdan bağımsız sadece iyi adamdır dedim.'

İlginizi Çekebilir

'Maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para duygulandırdı

'Maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para duygulandırdı

 Yükselen kira fiyatları için 3 formüllü sınırlama

Yükselen kira fiyatları için 3 formüllü sınırlama

 Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

 Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi! İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi!
Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...
Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay son dakika son dakika haberi hatay haberleri

En Çok Okunan Haberler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Depremden sonra oluştu, uzmanları da şaşırttı: Bu bir fay kırığı ya da yarığı değil

Depremden sonra oluştu, uzmanları da şaşırttı: Bu bir fay kırığı ya da yarığı değil

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Depremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltında

Depremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltında

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.