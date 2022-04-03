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  4. SON DAKİKA | Sözleri büyük tepki çekmişti! Celal Şengör ile ilgili yeni gelişme

SON DAKİKA | Sözleri büyük tepki çekmişti! Celal Şengör ile ilgili yeni gelişme

03.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Prof. Dr. Celal Şengör, üniversitede bir kız öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı video büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturmada Celal Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. İşte son dakika Celal Şengör haberinin detayları...

Son dakika: Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir internet yayınında bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlatmıştı. Celal Şengör'ün sözleri büyük tepki toplarken İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Celal Şengör ise olay sonrası yaptığı açıklamada "Bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum" demişti. Yürütülen soruşma kapsamında kurulan komisyon Celal Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

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CELAL ŞENGÖR'ÜN AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, k.çına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorumTepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

CELAL ŞENGÖR: BUNU CİNSEL TACİZ OLARAK GÖRMÜYORUM

Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sabah'ın haberine göre sona eren soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILMIŞTI

Prof. Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.


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