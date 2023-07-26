Son dakika | CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırıp Genel Merkez'e yürümüştü

Son dakika haberi: Seçimin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran ve Genel Merkez'e yürüyüş gerçekleştiren Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.

Tanju Özcan hakkında Yüksek Disiplin Kurulu kararı çıktı. CHP tüzüğünün 68 maddesinin 1. fıkrası uyarısınca kesin çıkarma cezası verildi. Hakkındaki süreç zaten devam eden Özcan hakkındaki karar 25 Temmuz’a ertelenmişti. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu, CHP Genel Merkezi’nde bir kez daha toplandı ve Tanju Özcan hakkında partiden kesin çıkarma kararı verdi.

Özcan ile ilgili geçtiğimiz yıl da bir disiplin süreci olmuştu Tanju Özcan ile ilgili MYK kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na göndermişti ve 1 yıl geçici süre için partiden ihraç edilmişti. 14 Mayıs seçimlerinden sonra yeniden partiye döndü ancak hem partiye yönelik hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır eleştirilerinin ardından 3 Haziran tarihinde bir kez daha kesin ihraç talebiyle MYK tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.



