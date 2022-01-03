HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi! "Sığınmacı severler kına yaksın"

Son Dakika: Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi! "Sığınmacı severler kına yaksın"

03.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nin aldığı yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına Bölge İdare Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı verilmesiyle ilgili konuştu. Özcan, "Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın" dedi. Tanju Özcan, bu konuda mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. " İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi! "Sığınmacı severler kına yaksın"

Son dakika haberine göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ve İYİ Parti Düzce il başkanlıklarını ziyaret etti. Başkan Özcan'a ziyaretlerinde CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş da eşlik etti. Başkan Özcan, CHP Düzce İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin aldığı yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına Bolu Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine tepki gösterdi.

"SIĞINMACI SEVERLER KINA YAKSIN"

Her geçen gün sığınmacı sayısının arttığını belirten Başkan Özcan, "Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın. Bolu İdare Mahkemesi tarafından aldığımız kararın yürütmesi durduruldu. Biz bu kararları artık bu misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar geldikleri gibi ülkelerine geri gönderilmelidir, düşüncesiyle aldık. Biz bir çoban ateşi yaktık aslında. Her geçen gün sığınmacı sayısı artıyor. Tamam biz misafirperver bir milletiz ama misafirlik 3 gün, 3 ay, 3 yıl olur ama sayı her geçen gün artıyor. 2013’te ben milletvekiliyken uyardığımda sayı 1,5 milyonmuş. Şimdi gelmiş sayı 10 milyona. Maalesef bir göçmen çöplüğüne dönüştürüyorlar. Önce kendi aralarında birbirlerine girecekler sonra bizim çoluğumuza çocuğumuza musallat olacaklar. Benim derdim bu. Ben şundan rahatsızım. Sokakta kadınımız yürüyemiyor. Jöleli yabancı uyruklunun bakışından dolayı sokakta huzur içinde yürüyemiyor. Benim çocuklarım sokakta acaba sığınmacıların çocuklarından dayak yer miyim, korkusuyla top oynayamıyor. Benim mücadelem bitmedi. Ben diyorum ki ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diyorum. Göçmen olsun, sığınmacı olsun, bunlara bakacak gücümü kalmadı. Bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz kalmadı” dedi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Tanju Özcan, mücadelesine devam edeceğini dile getirerek, "Yargı ile ilgili süreç devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı bizi bağlıyor. Biz elbette itirazımızı yapacağız çünkü biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sadece Bolu'nun meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Hudut namustur. Her gün namusumuz iğfal ediliyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Muhalefetin de bu konuda somut bir çözüm önerisi yok. Ben bunun mücadelesini yapıyorum. Gelecekte torunlarımızın gözünün içine bakarken gözlerimi kaçırmak istemiyorum ama mahkeme yürütmeyi durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu işten vazgeçmedim. Başka şekilde başka yollarla bu mücadeleye aynen devam edeceğim. Ne hükümetin soruşturmaları ne başkalarının disiplin tehditleri beni çıktığım yoldan geri döndüremeyecek. Dönen dönsün bu konuda yolundan, ben dönmezem" diye konuştu.

DHA

Son Dakika: Tanju Özcan'ın Bolu'daki 'yabancı' tarifesi için mahkemeden flaş kararSon Dakika: Tanju Özcan'ın Bolu'daki 'yabancı' tarifesi için mahkemeden flaş karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gaziantep'te feci kaza! Görünce gözyaşlarına boğulduGaziantep'te feci kaza! Görünce gözyaşlarına boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Bana bunu yapmayacaktınız

Bana bunu yapmayacaktınız

Gündem emekli zammı! Gözler kritik saate çevrildi

Gündem emekli zammı! Gözler kritik saate çevrildi

MEB hazırlıkları yaptı! Okullar yeniden kapanacak mı?

MEB hazırlıkları yaptı! Okullar yeniden kapanacak mı?

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.