Son Dakika: TBMM Genel Kurulu toplandı

Bugün toplanan TBMM Genel Kurulunda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "aşı ve toplum sağlığı" ile ilgili yaptığı gündem dışı konuşmada, dünyada bir hastalığın 36 saat içinde istediği yere ulaşıp etkisini gösterebildiğini Kovid-19 salgınının anlattığını söyledi. İpekyüz, dünyanın yaklaşık 1 yıldır salgınla karşı karşıya olduğunu, ne yapacağına karar vermeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de yapılan Kovid-19 aşı miktarının çok düşük olduğunu savunan İpekyüz, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşı oranları düşük. Aşı oranlarında bölgeler arası eşitsizliği gidermek lazım. Bütün toplumun bağışıklık eşiğine ulaşması lazım; bu oran yüzde 70. Dünyanın yüzde 35'inde, bir tek bile aşı yapılmayan yerler var, 130 ülkede aşı yok. Bunları önlemezseniz, toplum sağlığını öncelemezseniz bir yere gidemezsiniz. Sağlık sektör değil, korumak, önlemektir, önemli olan hasta olmamaktır. Herkesin yapması gereken evrensel düzeyde iş birliği kurmaktır. Aşı artık kamu hizmetidir. Sağlık ve özgürlükten tasarruf edilemez, koruyucu sağlık hepimiz için önemlidir."