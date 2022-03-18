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Son Dakika: TCDD'den Marmaray seferleriyle ilgili önemli duyuru

18.03.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TCDD'den Marmaray seferleri ile ilgili önemli bir duyuru geldi. İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin bu gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceği belirtildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: TCDD'den Marmaray seferleriyle ilgili önemli duyuru

Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken TCDD'den Marmaray ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre Marmaray seferleri bu gece 02.00'ye kadar uzatıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

TCDD'DEN 'MARMARAY' AÇIKLAMASI

TCDD'den yapılan açıklamada "Yolcularımıza Duyuru! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul
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